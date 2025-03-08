Политика как она есть

Киев пытается свести на нет миротворческие усилия Москвы и Вашингтона, потому что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются скрытые резервы, которые пойдут сражаться против российских войск, предположил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.