Киев пытается свести на нет миротворческие усилия Москвы и Вашингтона, потому что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются скрытые резервы, которые пойдут сражаться против российских войск, предположил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
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