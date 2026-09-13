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RT Russia

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Решетников: торговый оборот России и Индии за последние пять лет вырос в 7 раз

Решетников: торговый оборот России и Индии за последние пять лет вырос в 7 раз

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью RT на полях БРИКС заявил, что торговый оборот России и Индии за последние пять лет вырос в семь раз.

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