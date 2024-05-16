AgingCell: физнагрузки обращают вспять нежелательное накопление Т-клеток в мозге

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии установили, что физические упражнения предотвращают нежелательное накопление иммунных Т-клеток в мозге и положительно влияют на функцию микролгии - вспомогательного подтипа клеток нервной системы у мышей.
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