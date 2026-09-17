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Царьград

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"ЛизаАлерт" нашла мужчину в архангельском лесу спустя 12 дней

"ЛизаАлерт" нашла мужчину в архангельском лесу спустя 12 дней

В Архангельской области мужчина, заблудившийся в лесу 5 сентября, был найден спустя 12 дней поисков. Он отправился за грибами в районе посёлка Луковецкий, но потерялся.

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