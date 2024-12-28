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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забил «Сан-Хосе», прервав серию из 11 игр без голов. У него 13+6 в 35 матчах в сезоне

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:3).  В активе 24-летнего россиянина стало 19 (13+6) очков в 35 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

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