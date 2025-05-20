Риски сердечной недостаточности после беременности: текущие биомаркеры могут быть неэффективны

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Cardiology, биомаркеры, используемые для прогнозирования риска сердечной недостаточности в общей популяции, могут быть неэффективны для оценки риска после беременностей, осложнённых гипертонией или диабетом.
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