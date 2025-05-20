Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Риски сердечной недостаточности после беременности: текущие биомаркеры могут быть неэффективны

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Cardiology, биомаркеры, используемые для прогнозирования риска сердечной недостаточности в общей популяции, могут быть неэффективны для оценки риска после беременностей, осложнённых гипертонией или диабетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх