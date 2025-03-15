Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить совместную экспедицию на Марс в 2029 году

Американский предприниматель заявил о скором запуске на красную планету пилотируемых кораблей Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль SpaсeX с человекоподобным роботом Optimus на борту, передает РИА Новости.
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