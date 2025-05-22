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Царьград

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Похоже началось. Боевик "Айдара"* взвыл: Оборона скоро рухнет. Всё потеряно

Похоже началось. Боевик "Айдара"* взвыл: Оборона скоро рухнет. Всё потеряно

Командир "Айдара"* заявил, что 50% боёв у Покровска ведут дроны. Оборона ВСУ скоро рухнет.У командира батальона "Айдар"* Станислава Бунятова сдали нервы.

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