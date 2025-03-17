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Царьград

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Приморье: за сутки потушены пожары на 2100 га, локализован очаг 70 га

Приморье: за сутки потушены пожары на 2100 га, локализован очаг 70 га

В Приморье пожарные за сутки потушили пожары на более чем 2100 гектаров, включая локализацию очага в 70 гектаров в Ольгинском округе.

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