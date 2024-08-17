Бросили на дороге: открылись новые подробности трагедии, которая произошла со школьником в Магадане

В Магадане произошло ужасное убийство школьника, которое шокировало местную общественность. По информации СУ СК России по Магаданской области, преступление произошло, когда подростки встретились возле автозаправки для разбирательства из-за понравившейся обоим девушки.
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