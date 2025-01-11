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Царьград

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  • Leon Dan
    Пусть в суверенную республику приедут с особыми подномочиями. Много нового узнают.В России начинает...
  • александр
    не в бровь, а в глаз.Топ-артисты 2024-...
  • Амара Карпова
    Не смешите😂пенсионер агутин😅у него и нормальных песен нет как и его бабули жены🤬толку из этих поющих стад🤮💩Топ-артисты 2024-...

Русским лыжникам вернут квоты для участия в Олимпиаде 2026?

Русским лыжникам вернут квоты для участия в Олимпиаде 2026?

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, рассказала об условиях участия русских лыжников в Олимпиаде 2026 года: необходимо возвращение квот от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

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