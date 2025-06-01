Политика как он...
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Политика как она есть

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Анкаре нужно исключить ЕС из переговоров по Украине, заявили в Турции

Анкаре нужно исключить ЕС из переговоров по Украине, заявили в Турции

На предстоящих переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле Турция должна взять на себя ключевую роль — не допустить участия делегации ЕС, которая, по мнению турецкого издания Aydinlik Gazetesi, заинтересована в продолжении конфликта.

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