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Смешные мемы и картинки про чеснок

Смешные мемы и картинки про чеснок

Смешно по чесноку, зубчик даем! Ну, читатель, с нашим с вами днем: 6 октября — День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)!Чеснок на зиму — лучшее средство не только от вампиров, но и от простуды.

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