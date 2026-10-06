Смешные мемы и картинки про чеснок

Смешно по чесноку, зубчик даем! Ну, читатель, с нашим с вами днем: 6 октября — День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)!Чеснок на зиму — лучшее средство не только от вампиров, но и от простуды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым