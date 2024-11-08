Лучший игровой процессор продемонстрировал всю свою мощь: AMD Ryzen 7 9800X3D разогнали до 6,9 ГГц

Сегодня стартовали продажи 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, который уже успел продемонстрировать всю мощь в играх, и сегодня же топ-менеджер Asus China Тони Ю (Tony Yu) поделился результатами разгона этого CPU.
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