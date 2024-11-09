Гениальный актер и прекрасный человек: Александр Петров про Бурунова и пути к успеху в «Полицейском с Рублевки»

Фото: kp.ru Новости дня за сегодня рассказывают об искренней дружбе Александра Петрова и Сергея Бурунова, зародившейся на съемочной площадке «Полицейского с Рублевки», стала неожиданным результатом отсутствия навязанного общения.
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