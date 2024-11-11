Пилоты Формулы-1 просят не учить их как говорить

Ассоциация пилотов Гран-при (GPDA) выступила с резким заявлением, которое не только объединило гонщиков против кампании Международной автомобильной федерации по борьбе с ругательствами, но и поставило под сомнение тон и формулировки президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема.
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