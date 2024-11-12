ВС России прорвали фронт южнее Времевского выступа, взяв с ходу Ровнополь и выйдя к Новодаровке Российская армия второй день подряд ведет активные бои на бывшем Времевском выступе и южнее его.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС России прорвали фронт южнее Времевского выступа, взяв с ходу Ровнополь и выйдя к Новодаровке Российская армия второй день подряд ведет активные бои на бывшем Времевском выступе и южнее его.
Свежие комментарии