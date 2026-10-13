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Газета.ру

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Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против экс-судьи Кубани

Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против экс-судьи Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Староминского районного суда Краснодарского края Александра Довбни.

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