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Аргументы и Факты

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Телеканал N-TV предрек Шольцу «историческое фиаско» в это воскресенье

Телеканал N-TV предрек Шольцу «историческое фиаско» в это воскресенье

В это воскресенье состоятся местные выборы на федеральных землях Германии Баварии и Гессене. Во время голосования канцлера страны Олафа Шольца ждет «историческое фиаско», уверены журналисты телеканала N-TV.

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