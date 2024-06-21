🇷🇺 В Феодосии оштрафовали водителя автобуса, который высадил 11-летнего ребёнка, не оплатившего проезд По словам матери девочки, её дочь ехала в художественную школу.
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🇷🇺 В Феодосии оштрафовали водителя автобуса, который высадил 11-летнего ребёнка, не оплатившего проезд По словам матери девочки, её дочь ехала в художественную школу.