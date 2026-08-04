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Нефть уходит в прошлое. Лидерство в мире теперь определяет новый ресурс

Нефть уходит в прошлое. Лидерство в мире теперь определяет новый ресурс

План по замене российского СПГ в Европе американским газом начал формироваться в 2014 году при участии лидеров обеих главных политических партий США — демократов и республиканцев ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Сжиженный природный газ (СПГ) стал важным инструментом геополитической борьбы.

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