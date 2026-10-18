Россия накапливает новую технику на базах хранения, в том числе у границ НАТО С учётом ситуации на фронте и работы ВПК за год Россия смогла значительно пополнить свои базы длительного хранения военной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Латвия не будет м...
- Латвия не будет м...
- Подвинуть нас в т...
Главное чтобы эта техника была надежно защищена от нападок того же НАТО и прочих вражеские сил, которых множество у наших границ.