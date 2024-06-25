Владимир Колокольцев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился в Ташкенте с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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