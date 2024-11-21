Почти половина опрошенных россиян верит в скидки «черной пятницы»

Почти половина опрошенных россиян (47%) считают, что скидки «черной пятницы» действительно актуальны и выгодны, кроме того 50% респондентов определились с покупками в этот день, сообщает ТАСС со ссылкой на «Альфастрахование».
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