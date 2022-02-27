Дубровский не считает серьезным нарушением поведение лыжника Климова, показавшего флаг России

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал поведение российского лыжника, который после своего выступления в командном турнире в Финляндии показал на камеру российский флаг.
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал поведение российского лыжника, который после своего выступления в командном турнире в Финляндии показал на камеру российский флаг.
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