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Дубровский не считает серьезным нарушением поведение лыжника Климова, показавшего флаг России

Дубровский не считает серьезным нарушением поведение лыжника Климова, показавшего флаг России

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал поведение российского лыжника, который после своего выступления в командном турнире в Финляндии показал на камеру российский флаг.

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