Фейк: министерство труда не осуществляет выплату компенсаций пострадавшим от паводков

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) осуществляются компенсации пострадавшим от паводков, не соответствует действительности, передает inAktau.
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