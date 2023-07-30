В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

Bogdan Stupin

"...Возникает резонный вопрос — а чего дальше ждать от наших олигархов?". Этот ВОПРОС давным-давно уже не возникает. Он, этот "вопрос", висит над нашими головами, готовый в любой день превратиться в дамоклов меч. И открыто, внаглую, ржет над теми, кто пытается адресовать его, этот "вопрос" , к гг. юристам...