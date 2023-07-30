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В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

В Москве строят жилье с «дурной наследственностью»

В погоне за сверхприбылью российские бизнесмены готовы торговать нашей памятью Иван Рыбин Фото: Михаил Метцель/ТАСС В Москве совершено святотатство — строители из группы ПИК снесли памятник героям Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;...Возникает резонный вопрос — а чего дальше ждать от наших олигархов?&quot;. Этот ВОПРОС давным-давно уже не возникает.  Он, этот &quot;вопрос&quot;, висит  над нашими головами, готовый в любой день превратиться в дамоклов меч. И открыто, внаглую, ржет  над теми, кто пытается адресовать его, этот &quot;вопрос&quot; , к  гг. юристам...
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1 час.
лл
лина любимцева
&quot;Пик&quot; наглеет с каждым днем...
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1 час.
Вячеслав Денисов
Строительная мафия обнаглела, получив от вечного одобрение на аферу т.н. «реновации»! И теперь творит все, что захочет! Госдума заходилась в истерике, когда пшеки и приебалты наши памятники сносили, а теперь спрятали языки в жопу, ибо мерзостью занимаются свои - единомышленники!
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12 мин.

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