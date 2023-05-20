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Уголовное дело об исчезновении с детской площадки девочек двух и четырех лет возбудили в Кузбассе

Уголовное дело об исчезновении с детской площадки девочек двух и четырех лет возбудили в Кузбассе

Уголовное дело о пропаже двух сестер с детской площадки в Яшкинском районе возбудили в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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