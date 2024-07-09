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Зауралец выплатил полумиллионный долг по алиментам после ряда ограничений

Зауралец выплатил полумиллионный долг по алиментам после ряда ограничений

История о том, как отец из Юргамыша три года «копил» алименты для дочери, проживающей в Тюменской области, стала ярким примером того, как своевременное вмешательство судебных приставов может восстановить справедливость и обеспечить ребенку достойное будущее.

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