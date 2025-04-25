Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Чукотке возбудили дело по факту финансирования терроризма

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено на Камчатке. Мужчину подозревают в финансировании батальона, признанного террористическим и воюющим в составе ВСУ, сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

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