На Чукотке возбудили дело по факту финансирования терроризма

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено на Камчатке. Мужчину подозревают в финансировании батальона, признанного террористическим и воюющим в составе ВСУ, сообщили ТАСС в УФСБ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии