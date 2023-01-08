Леброн Джеймс набрал 37 очков, 8 подборов и 7 передач в победной встрече с «Сакраменто»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать пятую победу подряд. 38-летний Джеймс набрал 37 очков (14 из 28 с игры), 8 подборов и 7 передач за 38 минут в матче с «Сакраменто» (136:134).
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