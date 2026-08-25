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Гилберт Аренас о Луке Дончиче: «Если толстяк набирал по 33 очка, то сколько будет у худого? Да без Леброна?! О, теперь держитесь!»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас впечатлился свежими фотографиями суперзвезды « Лейкерс » Луки Дончича , на которых словенец выглядит сбросившим вес.

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