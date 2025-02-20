Зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» несет боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции

Особенностями «Витязя» являются повышенная производительность ведения огня. .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике задержали двух боевиков киевского режима
- Военных инженеров группировки войск «Центр» наградили государственными и ведомственными наградами в зоне проведения СВО
- Штурмовики подразделений группировки войск «Запад» провели занятия по применению БпЛА на полигоне в тыловом районе СВО
Свежие комментарии