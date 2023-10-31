Алиев поможет Зеленскому пережить зиму: колонна большегрузов взяла курс на Киев

Да, прав был российский император в ХIX веке: "У России есть только два союзника - её армия и флот". Все остальные - временщики. Жизнь это подтверждает и сейчас...

Модест

При Империи не было национальных республик, были губернии. Большевики перемудрили с национальным вопросом, заигрывая на националистических чувствах национальных элит. Потом десятки лет кормили эти элиты, заваливая деньгами и делая "витрины социализма" из откровенно враждебных территориальных образований. И всё за счёт России. Не хочется сюда эти таблицы втыкать, где дань советским республикам расписана по годам. Найти их в интернете сегодня несложно. Мы снова наступаем на те же грабли, играя в многонациональность и забывая о государствообразующем народе, у которого даже нет своего государства.