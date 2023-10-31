Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Алиев поможет Зеленскому пережить зиму: колонна большегрузов взяла курс на Киев

Алиев поможет Зеленскому пережить зиму: колонна большегрузов взяла курс на Киев

Из Азербайджана на Украину отправлена партия гуманитарной помощи с электрооборудованием. Груз направлен сегодня, 30 октября, с территории Сумгаитского технологического парка, сообщают СМИ республики.

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Комментарии
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Модест
Через Грузию он пойдёт, дальше на паром или через Турцию. Там дураков нет - через российскую таможню такие вещи гнать.
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10 час.
Коротков Иван Владимирович
Да, прав был российский император в ХIX веке: &quot;У России есть только два союзника - её армия и флот&quot;. Все остальные - временщики. Жизнь это подтверждает и сейчас...
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10 час.
Модест
При Империи не было национальных республик, были губернии. Большевики перемудрили с национальным вопросом, заигрывая на националистических чувствах национальных элит. Потом десятки лет кормили эти элиты, заваливая деньгами и делая &quot;витрины социализма&quot; из откровенно враждебных территориальных образований. И всё за счёт России. Не хочется сюда эти таблицы втыкать, где дань советским республикам расписана по годам. Найти их в интернете сегодня несложно. Мы снова наступаем на те же грабли, играя в многонациональность и забывая о государствообразующем народе, у которого даже нет своего государства.
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10 час.

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