Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Японские бюрократы только сейчас отказались от использования дискет для передачи файлов.

Японские бюрократы только сейчас отказались от использования дискет для передачи файлов.

30.01.2024 Ещё в 2011 году корпорация Sony заявила о завершении выпуска 3,5-дюймовых дискет, которые десятилетиями использовались в качестве недорогих носителей информации при организации документооборота.

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