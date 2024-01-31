Японские бюрократы только сейчас отказались от использования дискет для передачи файлов.

30.01.2024 Ещё в 2011 году корпорация Sony заявила о завершении выпуска 3,5-дюймовых дискет, которые десятилетиями использовались в качестве недорогих носителей информации при организации документооборота.
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