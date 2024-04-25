Деми Мур готовится навсегда проститься с Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур морально подготовилась к неизбежной в будущем смерти экс-супруга Брюса Уиллиса, который уже не первый год болеет тяжелой формой деменции и практически полностью утратил контакт с окружающими.
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