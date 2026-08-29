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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау перед вылетом в Турцию: «Рад перейти в «Галатасарай». Мы можем хорошо выступить в ЛЧ»

Вингер Рафаэл Леау высказался перед переходом из «Милана» в «Галатасарай». 27-летний португалец сегодня вылетел из Италии в Турцию.

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