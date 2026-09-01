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Газета.ру

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Пашинян был единственным из глав СНГ, кто не говорил на русском на саммите ШОС

Пашинян был единственным из глав СНГ, кто не говорил на русском на саммите ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был единственным из лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который на саммите ШОС+ в Бишкеке выступил не на русском языке.

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