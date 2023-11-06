Бороться, не искать. Профессор рассказала, как вылечить ОРВИ без лекарств

Ребенок жалуется на боль в горле, сипит или даже пропал голос. Прежде, чем выбирать самое лучшее лекарство от этих симптомов, попробуйте справиться с этими неприятными явлениями своими силами — при помощи дыхательной гимнастики и лекарств, не нарушающих естественный микробиом (биоценоз) в организме.