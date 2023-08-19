Мать укропских вояк в Ставропольском крае угрожает детям участников СВО. Требуется перепост!

Ничего себе граждане России!!!! И жЫдо-бандэровцев не нужно!! Таких "заведующих с сыновьями в ВСУ", нужно увольнять из детского сада, где она угрожает малым детям. А еще если сынки заявятся?... Заодно нужно увольнять администрацию поселка, для кого эта бандэровка "ценный работник"... И ЧТО ТАМ У НЕЕ ТАКОГО "ЦЕННОГО" есть для администрации?

Гарибян Сусанна

Уму непостижимо! В крае полно людей с педагогическим образованием, а для них эта хохляцкая дрянь ценный кадр?. Уволить немедленно начальника Управления образования и объявить строгий выговор Министру образования Ставропольского края за ненадлежащее выполнения обязанностей по подбору кадров педагогических работников. Лично я в такой детский сад своего внука никогда бы не повела, ведь там и отравить могут ребёнка и изобьют, искалечат. Это же вражина наглая и глупая, от таких можно ожидать любой подлости. Советую мамам и бабушкам объявить бойкот и всем отказаться от посещения садика. Но предварительно в СМИ рассказать о причине происходящего и привлечь как можно больше журналистов к освещению событий. Эту семейку надо гнать из села с доставкой к зоне боевого действия. Пусть сыночки маму встретят, там ей место.