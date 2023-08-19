Укропка со своими сыновьями укро-вояками Заведующую детсадом в ставропольском селе Донская Балка коллективно обвинили в поддержке ВСУ.
Мать укропских вояк в Ставропольском крае угрожает детям участников СВО. Требуется перепост!
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Владимир Казаков
Гнать надо того, для кого она ценный работник
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3 час.
лл
лина любимцева
Ничего себе граждане России!!!! И жЫдо-бандэровцев не нужно!! Таких "заведующих с сыновьями в ВСУ", нужно увольнять из детского сада, где она угрожает малым детям. А еще если сынки заявятся?... Заодно нужно увольнять администрацию поселка, для кого эта бандэровка "ценный работник"... И ЧТО ТАМ У НЕЕ ТАКОГО "ЦЕННОГО" есть для администрации?
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1 час.
Гарибян Сусанна
Уму непостижимо! В крае полно людей с педагогическим образованием, а для них эта хохляцкая дрянь ценный кадр?. Уволить немедленно начальника Управления образования и объявить строгий выговор Министру образования Ставропольского края за ненадлежащее выполнения обязанностей по подбору кадров педагогических работников. Лично я в такой детский сад своего внука никогда бы не повела, ведь там и отравить могут ребёнка и изобьют, искалечат. Это же вражина наглая и глупая, от таких можно ожидать любой подлости. Советую мамам и бабушкам объявить бойкот и всем отказаться от посещения садика. Но предварительно в СМИ рассказать о причине происходящего и привлечь как можно больше журналистов к освещению событий. Эту семейку надо гнать из села с доставкой к зоне боевого действия. Пусть сыночки маму встретят, там ей место.
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6 мин.
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