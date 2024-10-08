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Царьград

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Разведка США обвинила Россию во влиянии на готовящиеся выборы

Разведка США обвинила Россию во влиянии на готовящиеся выборы

Американские разведчики уверены, что русские спецслужбы занимаются политической работой в тех штатах, где предпочтительный кандидат ещё не очевиден.

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