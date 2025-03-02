Такого Маск ещё не слышал: Зеленский перешёл на русский мат. Реакция уместилась в одно слово

Основатель SpaceX обратил внимание на нецензурную брань Зеленского на встрече с ТрампомКогда Владимир Зеленский проводил в Овальном кабинете встречу с Дональдом Трампом, он позволил себе перейти на русский мат.
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