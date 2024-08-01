В Татарстане в столкновении Nissan и КамАЗа погибли три человека

На трассе М5 в Татарстане произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Водитель автомобиля Nissan, находившийся в утомленном состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии