Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области: оптимизм и пессимизм в отношении возможностей российской разведки

Изображение «НПО Лавочкина» В начале проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине у автора сложилось мнение о том, что у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) существуют определённые проблемы в части эффективного обнаружения объектов для нанесения эффективных ударов высокоточным оружием (ВТО) большой дальности, а … .