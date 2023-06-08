Военное обозрение

3 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Мерзейшая рожа.....Хуже только у Вия.....«Отдыхайте, уважа...
  • Юрий Зубрин
    А что так?Боитесь в результате расследования выйти на самих себя?«Отдыхайте, уважа...
  • Алина Белова
    Надо их превращать в пепел, чтоб  и следа  не оставалось. Хватит с ними  няньчиться.На Запорожском на...

Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области: оптимизм и пессимизм в отношении возможностей российской разведки

Уничтожение ЗРК «Пэтриот» в Киеве и удары ракетами ЗРК С-200 по Белгородской области: оптимизм и пессимизм в отношении возможностей российской разведки

Изображение «НПО Лавочкина» В начале проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине у автора сложилось мнение о том, что у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) существуют определённые проблемы в части эффективного обнаружения объектов для нанесения эффективных ударов высокоточным оружием (ВТО) большой дальности, а … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх