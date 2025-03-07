РБК: Торговая палата США предложила снять с России некоторые санкции

В Торговой палате США в России заявили о желании снять санкции с ряда направлений.Президент Американский торговой палаты России Роберт Эйджи рассказал, с каких отраслей бизнес хочет снять санкции прежде всего.
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