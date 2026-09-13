Яйцо разбиваем прямо на картошку и получаем ленивые драники без лишней возни

Ленивые драники — простой способ приготовить знакомое блюдо без лепки и лишних этапов. Всё готовится прямо на сковороде, а результат получается сытным и с приятной хрустящей корочкой.
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