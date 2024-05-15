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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о «посыпавшихся» частях ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заметно ослабевают, в то время как российские войска усиливают свои действия на всех фронтах, доложил генерал Апти Алаудинов, командир спецназа “Ахмат”, в ходе церемонии награждения российских бойцов-героев, участвующих в СВО.

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