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Украинский «волонтёр» назвал польских фермеров «селюками» и сообщил о блокировке ими военной техники на границе с Украиной

Украинский «волонтёр» назвал польских фермеров «селюками» и сообщил о блокировке ими военной техники на границе с Украиной

Так называемые украинские волонтёры, которые на альтернативной основе занимаются вопросами поставок военной техники и оружия из зарубежных стран на Украину, в жёсткой форме высказываются о польских фермерах.

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