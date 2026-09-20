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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тай Туиваса проиграл Робелису Деспейну на UFC 331. Это его восьмое поражение подряд – повторение антирекорда лиги

На UFC 331 в Лос-Анджелесе прошел бой в тяжелом весе между Таем Туивасой  (15-11) и Робелисом Деспейном  (7-2).

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