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На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов

На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов

t.me/Оперативный штаб - Краснодарский край На побережье Анапы были обнаружены повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили 2 января в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

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