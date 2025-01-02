На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов

t.me/Оперативный штаб - Краснодарский край На побережье Анапы были обнаружены повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили 2 января в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
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